Шура «Би-2»: в эмиграции не страшно

Участник группы «Би-2» Шура заявил, что ему в эмиграции не страшно. Об этом он сообщил в YouTube-шоу «Гвозди».

По словам музыканта, ему уже не привыкать, так как в его активе четыре эмиграции.

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Шура «Би-2» отметил, что всё началось ещё с Белоруссии, где он жил в городе Бобруйске.

«В 1991-м случилась моя первая эмиграция. Позже эмигрировали с семьей в Израиль, где прожили полтора года, как раз Лева приехал. Потом прожили девять лет в Австралии, и мы приехали в Россию», - рассказал музыкант.

В настоящее время музыкальная группа «Би-2» обосновалась в Израиле.

Ранее, как сообщала НСН, в Госдуме потребовали запретить въезд в Россию группе «Би-2».

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ФОТО: Пресс-служба группы "Би-2"
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