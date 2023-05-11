Лева Би-2 подтвердил отмену концерта в Лужниках

Участник группы «Би-2» Егор Бортник, известный под псевдонимом Лева, подтвердил отмену концерта музыкального коллектива в «Лужниках».

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«Я не вернусь в Россию», - написал Лева в соцсетях, комментируя информацию, что запланированный на 10 июня концерт «Би-2» в «Лужниках» 10 июня могут отменить.

Музыканты сейчас находятся в турне по городам Соединенных Штатов Америки, обосновались в Израиле. Сообщается, что уже купившим билеты на запланированное мероприятие вернут деньги за билеты.

Ранее лидер рок-группы «Ночные снайперы »Диана Арбенина анонсировала концерты в Узбекистане, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети группы БИ-2
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