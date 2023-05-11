Лева Би-2 подтвердил отмену концерта в Лужниках
Участник группы «Би-2» Егор Бортник, известный под псевдонимом Лева, подтвердил отмену концерта музыкального коллектива в «Лужниках».
«Я не вернусь в Россию», - написал Лева в соцсетях, комментируя информацию, что запланированный на 10 июня концерт «Би-2» в «Лужниках» 10 июня могут отменить.
Музыканты сейчас находятся в турне по городам Соединенных Штатов Америки, обосновались в Израиле. Сообщается, что уже купившим билеты на запланированное мероприятие вернут деньги за билеты.
Ранее лидер рок-группы «Ночные снайперы »Диана Арбенина анонсировала концерты в Узбекистане, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru