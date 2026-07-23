Автор ИИ-кавера «Седой ночи» заявил, что в восторге от сотрудничества с Биланом
Автор ИИ-кавера на песню «Седая ночь» Август Септемберов (настоящее имя Дмитрий Степанов) заявил, что в восторге от сотрудничества с заслуженным артистом РФ Димой Биланом. Об этом пишет «Газета.Ru».
В ИИ-версии хит группы «Ласковый май» исполняется на английском языке голосом рэпера Канье Уэста. Билан стал первым артистом, который сделал это вживую. Это произошло на VK Fest.
Септемберов рассказал изданию, что несколько месяцев обсуждал с командой певца грядущее выступление. Также он признался, что ему, как автору, нравится и версия с голосм Уэста, и исполнение Билана.
«Но когда знаешь, что за этим стоит большой артист, с которым ты посотрудничал, а раньше слушал его песни, наблюдал по телевизору, это, конечно, даёт дополнительный восторг», — заключил он.
Ранее Септемберов опроверг информацию о том, что его кавер принёс правообладателям 10 млн рублей. По его словам, он делал песню-мем, а она «стрельнула случайно», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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