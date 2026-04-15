ИИ-кавер «Седой ночи» в стиле Канье Уэста возглавил Shazam

Сгенерированная нейросетью версия песни «Седая ночь», стилизованная под исполнение американского рэпера Канье Уэста, заняла первое место в мировом чарте Shazam Global Top 200. Композиция под названием Silver Night завирусилась в соцсетях и быстро набрала популярность. Видеоролик доступен в нашем канале в Max.

Речь идет о ролике, в котором голос исполнителя был создан с помощью искусственного интеллекта и наложен на реальные кадры недавнего концерта Канье Уэста.

Pepsi отказалась спонсировать фестиваль Wireless из-за Канье Уэста

Видео активно распространялось в сети и привлекло внимание как русскоязычной, так и зарубежной аудитории.

Автором проекта оказался пользователь под псевдонимом August Septemberov. По его словам, создание такого контента требует значительной доработки на каждом этапе — от перевода и генерации вокала до монтажа видео, а не сводится к одному нажатию кнопки.

ФОТО: ТАСС
