Мэрилину Мэнсону просят дать убежище в Бийске

В сети появилась петиция, в которой общественники требуют предоставить рокеру Мэрилину Мэнсону жилье в Бийске и дать ему российское гражданство. Авторы петиции полагают, что в США пытаются нивелировать заслуги артиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Резал и унижал. Актриса из «Игры Престолов» обвинила Мэнсона

Они также высказывают сомнение в беспристрастности американской судебной системы. По их мнению, в США против артиста ведется настоящая информационная война, так называемая культура отмены.

Ранее, сообщалось, что музыкант намерен сдаться властям по делу о нападении на человека и причинении ему увечий.

Кроме того, в феврале этого года несколько женщин, включая актрису Эван Рэйчел Вуд, обвинили музыканта в сексуальном насилии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: instagram/Marilyn Manson
ТЕГИ:ИскМузыкантыРок-музыка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры