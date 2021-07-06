Мэрилину Мэнсону просят дать убежище в Бийске
В сети появилась петиция, в которой общественники требуют предоставить рокеру Мэрилину Мэнсону жилье в Бийске и дать ему российское гражданство. Авторы петиции полагают, что в США пытаются нивелировать заслуги артиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Они также высказывают сомнение в беспристрастности американской судебной системы. По их мнению, в США против артиста ведется настоящая информационная война, так называемая культура отмены.
Ранее, сообщалось, что музыкант намерен сдаться властям по делу о нападении на человека и причинении ему увечий.
Кроме того, в феврале этого года несколько женщин, включая актрису Эван Рэйчел Вуд, обвинили музыканта в сексуальном насилии.
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