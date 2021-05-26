Мэрилина Мэнсона разыскивают по обвинению в нападении
Шок-рокера Мэрилина Мэнсона разыскивают по двум обвинениям в правонарушении в Нью-Гэмпшире во время ссоры на концертной площадке два года назад. Об этом сообщает Daily Beast.
Артиста обвиняют в нападении на видеооператора во время концерта в Гилфорде в 2019 году. В полиции уточняют, что музыкант не возвращался в штат, чтобы ответить на предъявленные ему обвинения в суде.
Мэнсону может грозить штраф до 2х миллионов долларов или тюремное заключение сроком до года. Представители артиста пока не комментируют произошедшее.
Ранее на Мэнсона подали иски суд фотограф Эшли Уолтерс и актриса Эсме Бьянко по обвинениям в побоях, насилии и харассменте.
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