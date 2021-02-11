Резал и унижал. Актриса из «Игры Престолов» обвинила Мэнсона
Актриса Эсме Бьянко, игравшая в сериале «Игра престолов», обвинила рокера Мэрилина Мэнсона в физическом и психологическом насилии. В 2011 году Бьянко встречалась с музыкантом.
Изданию The Cut она подробно рассказала о своей жизни с артистом. По словам актрисы, Мэнсон резал ее и оставлял на теле синяки и шрамы. В этот момент она даже якобы не пыталась защититься, потому что «потеряла всякое чувство надежды и безопасности» .
По словам Эсме Бьянко, она не уходила от артиста, потому что боялась проблем с рабочей визой, которые могли возникнуть, разорви она отношения с шок-рокером.
Актриса утверждает, что после выхода серий «Игры Престолов», где она сыграла проститутку, Мэнсон показывал сцены с ее участием, приходившим в гости друзьям, чтобы якобы унизить ее.
Ранее актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрлина Мэнсона в насилии. Сам артист все обвинения назвал «ужасающим искажением реальности».
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