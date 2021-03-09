Угодили всем. Критик раскрыл рецепт успеха «Русской женщины» Манижи
Музыкальный критик Денис Ступников в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил победу певицы Manizha в зрительском голосовании «Первого канала» за кандидата на «Евровидение-2021» от России.
8 марта в прямом эфире «Первого канала» состоялось зрительское голосование за исполнителя и песню, которые будут представлять Россию в этом году на «Евровидении». Среди кандидатов были заявлены несостоявшиеся участники прошлого года - группа Little Big, и новые претенденты: Therr Maitz , дуэт #2Маши, назывались имена Егора Крида и Моргенштерна. Победу одержала молодая певица Manizha (Манижа Сангин), вырвав поездку в Роттердам у Therr Maitz. Она исполнит песню Russian Woman о русских женщинах, причем впервые за последние 12 лет проведения конкурса - на русском языке.
Этот, казалось бы, неочевидный выбор в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил музыкальный критик Денис Ступников. По его словам, номер и песня вобрали в себя все, что только можно вобрать, включая яркий призыв голосовать за исполнительницу, что ошарашило публику, и та в итоге проголосовала за нее.
«Возможно, в этой песне есть момент просчета событий. Такое впечатление, что хотели угодить всем. Меня как человека традиционных убеждений, патриотических - не протокольных, не официозных, но патриотических - меня зацепило, что в этой песне есть пропаганда того, что нужно исправлять демографическую ситуацию в России. Но это один пласт», - говорит музыкальный критик. Плюс, добавил Ступников, стилизация под русскую песню тоже играет свою роль и выполняет определенную патриотическую функцию.
Однако, песня не так проста.
«У меня появилось подозрение в том, что есть попытка угодить всем, потому что здесь наряду с патриотическими вещами и стилизацией под русскую песню есть и рэп, и феминистический посыл где-то местами угадывается», - рассказал НСН Ступников.
Такая многослойность и в тексте, и в музыкальном ее оформлении с англоязычным рэпом и призывом к здоровому образу жизни - возможно, работа на совершенно иную аудиторию: на молодых, эмансипированных женщин». В таком ключе песня близка и понятна прозападной публике, добавил собеседник НСН.
По мнению Дениса Ступникова, номер певицы Manizha имеет шансы занять и первое место, если она выступит с такой же дерзостью, как и 8 марта в эфире «Первого канала».
Песенный конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме в привычном офлайн–формате.
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