Угодили всем. Критик раскрыл рецепт успеха «Русской женщины» Манижи

Этот, казалось бы, неочевидный выбор в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил музыкальный критик Денис Ступников. По его словам, номер и песня вобрали в себя все, что только можно вобрать, включая яркий призыв голосовать за исполнительницу, что ошарашило публику, и та в итоге проголосовала за нее.

«Возможно, в этой песне есть момент просчета событий. Такое впечатление, что хотели угодить всем. Меня как человека традиционных убеждений, патриотических - не протокольных, не официозных, но патриотических - меня зацепило, что в этой песне есть пропаганда того, что нужно исправлять демографическую ситуацию в России. Но это один пласт», - говорит музыкальный критик. Плюс, добавил Ступников, стилизация под русскую песню тоже играет свою роль и выполняет определенную патриотическую функцию.

Однако, песня не так проста.

«У меня появилось подозрение в том, что есть попытка угодить всем, потому что здесь наряду с патриотическими вещами и стилизацией под русскую песню есть и рэп, и феминистический посыл где-то местами угадывается», - рассказал НСН Ступников.