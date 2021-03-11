В Госдуме обвинили Manizha в «унижении русской нации»

Парламентарий усмотрел в отправке на песенный конкурс таджикской певицы «демонстрацию невозможности России защитить свою нацию».

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выразил недовольство тем, что певица Manizha представит Россию на «Евровидении».

Белоруссия отправит на «Евровидение» группу, высмеивающую оппозицию

Парламентарий усмотрел в этом «публичное унижение русской нации и демонстрацию невозможности самого крупного русского государства защитить свою нацию».

«Мы не смогли это сделать (защититься – прим. НСН) при распаде СССР, когда из союзных республик русских гнали, теперь же замечательная таджикская девочка будет представлять Россию на Евровидении с песней о пропаганде однополых отношений», - посетовал депутат.

Ранее музыкальный критик Денис Ступников в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил победу певицы Manizha в зрительском голосовании «Первого канала».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Евровидение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры