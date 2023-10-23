«Маловато будет!» Арбенину зовут «на бис» в зону СВО после выступления с женой бойца

Выступления Дианы Арбениной в Новосибирске вместе с женой участника СВО оказалось недостаточно для активистов-общественников, которые преследуют певицу и требуют отмены её концертов. Так, руководитель проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил в интервью НСН, что не до конца понял позицию певицы о спецоперации.

22 октября, в ходе концерта Арбениной в Новосибирске на сцену вместе с певицей вышла активистка «Комитета семей воинов Отечества», супруга участника СВО Лидия Яструб. Они вместе исполнили песню «Секунду назад». Диана Арбенина заявила, что она не машет на камеру флагом и не бьёт себя в грудь, что она патриот, потому что это «пошло» и этому бы не поверили «пацаны, которые на фронте делают дело». Однако тов. Бородину этого оказалось не просто мало, а маловато!