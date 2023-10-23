«Маловато будет!» Арбенину зовут «на бис» в зону СВО после выступления с женой бойца
Только концерт Дианы Арбениной на передовой скрасит весь негатив "рассерженных патриотов" в ее адрес, заявил в эфире НСН активист Виталий Бородин. В ответ певица просит "мухоморов" оставить её в покое...
Выступления Дианы Арбениной в Новосибирске вместе с женой участника СВО оказалось недостаточно для активистов-общественников, которые преследуют певицу и требуют отмены её концертов. Так, руководитель проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил в интервью НСН, что не до конца понял позицию певицы о спецоперации.
22 октября, в ходе концерта Арбениной в Новосибирске на сцену вместе с певицей вышла активистка «Комитета семей воинов Отечества», супруга участника СВО Лидия Яструб. Они вместе исполнили песню «Секунду назад». Диана Арбенина заявила, что она не машет на камеру флагом и не бьёт себя в грудь, что она патриот, потому что это «пошло» и этому бы не поверили «пацаны, которые на фронте делают дело». Однако тов. Бородину этого оказалось не просто мало, а маловато!
«Просто выйти на сцену с женой бойца СВО маловато! Надо поехать туда, дать там бесплатный концерт. Эта поездка скрасила бы весь негатив, который на сегодня есть. Давно наблюдаю за Арбениной... Да, мы часто просим ее проверить на всякие разные вещи. Как артист она великолепна, поет шикарно, но ее поступки все перечеркивают. При всем уважении к ней я, если честно, до конца не понял ее позицию. Да, она что-то стала говорить о СВО на своих концертах, но, если бы она приехала на передовую со своими песнями, с ее харизмой и командой, она бы в творческом смысле "взорвала" бы СВО... Диана, я вам предлагаю поехать вместе со мной, если вы готовы, хоть завтра», - неожиданно предложил Бородин.
В качестве примера он привел Рому «Зверя», который сначала осуждал спецоперацию, а потом выступил перед участниками СВО.
«Пример – группа "Звери". Ребята сказали что-то на эмоциях, потом поняли, что идет общественная волна протеста, и он поехал на передовую к ребятам, не испугался. Так просыпается чувство патриотизма. А вот, Диана Арбенина пока туда не едет и люди не понимают, какая у нее позиция», - считает активист Бородин.
В начале 2023 года были отменены несколько концертов Арбениной в регионах России якобы из-за позиции певицы в отношении спецоперации, хотя официально певица никаких заявлений не делала. Летом появились слухи о новых «отменах Арбениной», а сама певица призналась НСН что не обращает внимание на «людей с больной головой, которые появились как мухоморы».
8 июля на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоялся большой стадионный концерт «Ночных снайперов», однако в октябре пошла новая волна негатива в отношении Арбениной после выхода ее песни «Бар-мицва» в начале палестино-израильского конфликта. После этого поток жалоб недовольных певицей активистов вспыхнул вновь, был даже отменен концерт "Ночных снайперов" 11 октября в Йошкар-Оле. Певица назвала это «диверсией», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Тем не менее, концерт 22 октября в Новосибирске состоялся и прошел в редком сейчас формате солдаута - все билеты были раскуплены задолго до концерта, так новосибирцы "рублем проголосовали" за свою любимую артистку.
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