Рома «Зверь» выступил в Донбассе
Лидер группы «Звери» Роман Билык посетил Донбасс и выступил перед бойцами, сообщает военкор Семен Пегов.
Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «WarGonzo». Сначала в кадре показан Рома «Зверь» в шлеме и военной экипировке, разговаривающий на фоне выстрела. После этого он поет песни перед участниками СВО, играя на акустической гитаре.
Пегов отмечает, что раньше «терпеть не мог» группу «Звери», а сейчас «потеплел» и понял, что это хорошие песни. Он также напомнил, что Билык раньше выступал «против любых войн».
Выступление Ромы «Зверя» в Донбассе подтвердила и военкор Анна Долгарева. При этом в официальных соцсетях группы «Звери» пока нет упоминаний о концерте в Донбассе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В конце мая анонсировался концерт «Зверей» на Петербургском Международном экономическом форуме (ПМЭФ), однако его отменили. Издание «Фонтанка» связывало это с антивоенной позицией Билыка.
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