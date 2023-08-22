Рома «Зверь» выступил в Донбассе

Пегов отмечает, что раньше «терпеть не мог» группу «Звери», а сейчас «потеплел» и понял, что это хорошие песни. Он также напомнил, что Билык раньше выступал «против любых войн».

Выступление Ромы «Зверя» в Донбассе подтвердила и военкор Анна Долгарева. При этом в официальных соцсетях группы «Звери» пока нет упоминаний о концерте в Донбассе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В конце мая анонсировался концерт «Зверей» на Петербургском Международном экономическом форуме (ПМЭФ), однако его отменили. Издание «Фонтанка» связывало это с антивоенной позицией Билыка.

