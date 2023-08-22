Рома «Зверь» выступил в Донбассе

Лидер группы «Звери» Роман Билык посетил Донбасс и выступил перед бойцами, сообщает военкор Семен Пегов.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «WarGonzo». Сначала в кадре показан Рома «Зверь» в шлеме и военной экипировке, разговаривающий на фоне выстрела. После этого он поет песни перед участниками СВО, играя на акустической гитаре.

Zivert, Агутин, Ленинград: Названы главные музыканты полугодия

Пегов отмечает, что раньше «терпеть не мог» группу «Звери», а сейчас «потеплел» и понял, что это хорошие песни. Он также напомнил, что Билык раньше выступал «против любых войн».

Выступление Ромы «Зверя» в Донбассе подтвердила и военкор Анна Долгарева. При этом в официальных соцсетях группы «Звери» пока нет упоминаний о концерте в Донбассе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В конце мая анонсировался концерт «Зверей» на Петербургском Международном экономическом форуме (ПМЭФ), однако его отменили. Издание «Фонтанка» связывало это с антивоенной позицией Билыка.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Официальная страница группы "Звери" в ВКонтакте, фотограф Алина Плинер
ТЕГИ:КонцертРок-музыкаДонбасс

Горячие новости

Все новости

партнеры