В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали на юге Ирана. Об этом заявили в Геологической службе США (USGS).

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 74 км западнее города Бендер-Аббас. Акватория порта населенного пункта расположена на севере Ормузского пролива. Очаг толчков находился на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях после сейсмособытия не поступало.

Ранее в Азербайджане за одни сутки произошли три землетрясения магнитудой 4,7, 3,3 и 3,8.

ФОТО: EPA / ТАСС
