В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,1
7 марта 202607:30
Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали на юге Ирана. Об этом заявили в Геологической службе США (USGS).
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 74 км западнее города Бендер-Аббас. Акватория порта населенного пункта расположена на севере Ормузского пролива. Очаг толчков находился на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях после сейсмособытия не поступало.
Ранее в Азербайджане за одни сутки произошли три землетрясения магнитудой 4,7, 3,3 и 3,8.
Горячие новости
- Байден заявил, что забыл о Путине больше, чем другие знают
- Под Рязанью 11 поездов задерживаются из-за повреждения инфраструктуры
- Малкина дисквалифицировали на пять матчей за удар соперника клюшкой
- Над территорией России сбили 124 украинских дрона
- В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,1
- Самым распространенным языком в России после русского стал татарский
- Трамп назвал глупым вопрос о передаче Россией разведданных Ирану
- Эксперт назвала категории россиян, у которых увеличится пенсия с 1 апреля
- Посол: Более 50% территории Газы остаются заняты Израилем
- Россиянка Калинская вышла в третий круг теннисного турнира в США