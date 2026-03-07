Над территорией России сбили 124 украинских дрона
Более 120 украинских дронов ликвидировали над территорией России за минувшую ночь. Об этом рассказали в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - указали в ведомстве.
Так, 29 БПЛА сбили над Брянской областью, 15 - над Орловской , 11 БПЛА - над Белгородской, девять - над Рязанской, восемь - над Калужской. Кроме того, семь беспилотников уничтожили в Воронежской области, по шесть - в Курской, Ростовской, Волгоградской областях и Крыму, по пять - в Тульской и Самарской областях, по три - в Липецкой области и Московском регионе.
Еще по два дрона сбили над Саратовской и Ульяновской областями, один - над Ивановской.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении одного летевшего на город беспилотника.
