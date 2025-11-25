Рок-музыкант Найк Борзов в интервью НСН рассказал, что на ближайших концертах в двух столицах представит песни с нового альбома, который выйдет в 2026 году, а также анонсировал совместную песню с Тосей Чайкиной.

В этом году Найк выпустил акустический альбом под названием «N2O2AC25». По его словам, помимо этого подготовлено уже 60% песен с нового альбома, название которого пока держится в секрете.