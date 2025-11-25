«Звучит бронебойно!»: Найк Борзов раскрыл секреты нового альбома и коллабораций
Найк Борзов сравнил альбом 2026 года с божественным явлением, отметил талант и нестандартность Тоси Чайкиной и объяснил, чем его удивил «грустный великан» YERKATT.
Рок-музыкант Найк Борзов в интервью НСН рассказал, что на ближайших концертах в двух столицах представит песни с нового альбома, который выйдет в 2026 году, а также анонсировал совместную песню с Тосей Чайкиной.
В этом году Найк выпустил акустический альбом под названием «N2O2AC25». По его словам, помимо этого подготовлено уже 60% песен с нового альбома, название которого пока держится в секрете.
«В числе главных событий этого года я бы выделил новый альбом, который называется "N2O2AC25", в простонародье "Воздушная акустика", а также два больших сольных концерта, которые состоятся в Москве 27 ноября и 6 декабря в Санкт-Петербурге. Это большие концерты, которые будут отличаться от клубных историй. Плюс на этих концертах я исполню несколько новых песен из альбома, над которым сейчас работаю. Это совершенно новая пластинка с новым материалом. Над этим альбомом я думаю с начала года, а где-то месяц-полтора назад я, понял, как он будет звучать. Альбом готов где-то на 60%, он выйдет в следующем году. Он будет очень разноплановым по эмоциям, даже нет слов, чтобы его описать, он настолько классный! Как описать божественное явление? Это примерно из этой серии. У меня уже есть название, которое пока рано раскрывать. Там будет 10 песен. Одну из них, под названием "Холодно", мы уже обкатали в нескольких городах. Она выйдет в декабре, как сингл, звучит бронебойно», - подчеркнул музыкант.
Борзов также рассказал о недавней коллаборации с инди-исполнителем YERKATT по прозвищу «грустный великан» и анонсировал совместную песню с Тосей Чайкиной.
«YERKATT выпустил кавер-версию на мою песню "Человек на перекрестке", в простонародье "Челнапер". Мне очень понравилась эта версия, она отличается от моей, которая вошла в альбом "Изнутри" 2010 года. Когда он мне прислал демку, качество было не очень, и я ему предложил: давай я это запишу сам. Чуть-чуть подредактировал текст и записал у себя в студии, получилось очень прикольно. Мне нравится отсутствие безумной психоделики, как в моей версии, она получилась трогательной. До этого я его не знал. "Грустный великан" — это забавно, он действительно большого роста, но я бы назвал его душевный великан. Если брать весь год, получился хороший дуэт с polnalyubvi, с группой "Гудтаймс" тоже получилась угарная панковская история, а совсем скоро, через неделю-две максимум выйдет наша совместная песня с Тосей Чайкиной под названием "Опять". У нас с ней очень хорошие, дружеские отношения. Она очень талантливая, мне нравится, что и как она пишет, у нее интересное, нестандартное мышление. Меня всегда это привлекает в творческих людях», - заключил собеседник НСН.
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин 16 ноября отметил День рождения и представил новый альбом под названием «Страна таксофонов». Певица Алиса Вокс рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» об участии в этом альбоме, на котором у них с Галаниным две совместных песни.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЮНИСЕФ: Израиль разрушил 97% школ в Газе
- Макрон: Европейцы должны распоряжаться замороженными активами России
- «Звучит бронебойно!»: Найк Борзов раскрыл секреты нового альбома и коллабораций
- Диетолог: Россия прокормит себя без ГМО-грибов, в отличие от Китая
- Армия России освободила Иванополье в ДНР
- Пассажирам Astoria Grande объяснили, как увеличить компенсацию за сорванные экскурсии
- «Зачем надрываться?»: Банковские депозиты перестали быть самыми доходными
- Силуанов: Сейчас доллар ненадежен, мы его не используем
- В Курске введут туристический налог
- Песков назвал ситуацию вокруг мирного плана США «информационной вакханалией»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru