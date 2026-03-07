Эксперт назвала категории россиян, у которых увеличится пенсия с 1 апреля
Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова перечислила категории пенсионеров, выплаты которым будут увеличены с 1 апреля. Об этом эксперт рассказала в разговоре с РИА Новости.
Специалист напомнила об индексации социальных пенсий на 6,8% с 1 апреля. Также будут повышены социальные пенсии по инвалидности 1, 2, 3 групп, пенсии для инвалидов с детства и детей-инвалидов, социальные пенсии сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Индексация затронет и выплаты малочисленным народам Севера - мужчинам от 55 лет и женщинам от 50 лет.
«С 1 апреля на 6,8% будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению отдельным категориям граждан, включая федеральных льготников», - рассказала Финогенова.
Это касается военных, проходивших службу по призыву, летчиков-испытателей и космонавтов, участников Великой Отечественной войны, пострадавших при радиационных или техногенных катастрофах граждан. Кроме того, будут проиндексированы выплаты за особые заслуги перед РФ, предусмотренные в том числе для Героев России и олимпийских чемпионов.
Также в апреле вырастут пенсии россиян, возраст которых с 1 апреля достигнет 80 лет, или тех, кому присвоили первую группу инвалидности. Для этих категорий увеличат в два раза фиксированную часть страховой пенсии.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что повышение социальных пенсий с апреля коснется свыше 4 млн человек.
