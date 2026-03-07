Самым распространенным языком в России после русского стал татарский

Самыми распространенными языками в России помимо русского являются татарский и чеченский языки. Об этом рассказала в беседе с РИА Новости заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич.

Она уточнила, что в стране насчитывается примерно 4,3 млн носителей татарского языка.

«Более одного миллиона носителей у чеченского (1,3 миллиона), украинского (более 1,1 миллиона), башкирского (1,1 миллион), чувашского (более одного миллиона) языков», - заявила Казакевич.

В число лидеров также входят аварский (свыше 900 тысяч носителей), армянский (около 660 тысяч) и кабардино-черкесский (более 515 тысяч) языки.

Между тем в России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках и других средств размещения информации, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сведения должны быть представлены на русском или на иных языках народов РФ.

