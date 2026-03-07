Трамп назвал глупым вопрос о передаче Россией разведданных Ирану
Президент США Дональд Трамп не стал комментировать вопрос журналистов относительно того, что Россия якобы передает разведывательные данные Ирану. Об этом пишет ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что Москва якобы передает Тегерану информацию для корректировки ударов.
Отвечая на вопрос о разведданных, Трамп подчеркнул, что это «простая проблема по сравнению с тем, чем мы здесь занимаемся».
«Я очень уважаю вас. Вы всегда были очень добры ко мне. Но какой же глупый вопрос для данного момента», - сказал политик.
Ранее Трамп заявил, что для США приемлема только безоговорочная капитуляция Ирана.
