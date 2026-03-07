Малкина дисквалифицировали на пять матчей за удар соперника клюшкой
Игрока хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» россиянина Евгения Малкина отстранили на пять матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за удар в лицо клюшкой соперника. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.
ЧП произошло во время матча команды Малкина и «Баффало Сейбрз» на первой минуте второго периода. Россиянин ударил клюшкой шведского защитника «Баффало» Расмуса Далина. После инцидента Малкина удалили до конца игры.
Матч завершился поражением «Питтсбурга» со счетом 1:5.
Ранее россияне Александр Овечкин и Михаил Сергачев не стали участвовать в массовой драке после встречи «Вашингтон Кэпиталз» и «Юта Маммот» в НХЛ.
