Малкина дисквалифицировали на пять матчей за удар соперника клюшкой

Игрока хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» россиянина Евгения Малкина отстранили на пять матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за удар в лицо клюшкой соперника. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

ЧП произошло во время матча команды Малкина и «Баффало Сейбрз» на первой минуте второго периода. Россиянин ударил клюшкой шведского защитника «Баффало» Расмуса Далина. После инцидента Малкина удалили до конца игры.

Матч завершился поражением «Питтсбурга» со счетом 1:5.

Ранее россияне Александр Овечкин и Михаил Сергачев не стали участвовать в массовой драке после встречи «Вашингтон Кэпиталз» и «Юта Маммот» в НХЛ.

