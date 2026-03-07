Под Рязанью 11 поездов задерживаются из-за повреждения инфраструктуры

Инфраструктура повреждена на железной дороге в Рязанской области, ряд пассажирских поездов задерживаются. Об этом сообщает Московская железная дорога.

«Седьмого марта в 1:58 на перегоне Рязань-1 – Лесок... в результате повреждения железнодорожной инфраструктуры произошло отключение напряжения контактной сети. Движение поездов было временно приостановлено», - указано в сообщении.

Сейчас движение составов открыто по одному пути. С задержкой идут 11 поездов, в том числе следующих в Москву из Самары, Саранска, Челябинска, Пензы, Ульяновска, Тольятти, Орска.

Между тем Минобороны сообщило, что ночью 7 марта в Рязанской области уничтожили девять украинских беспилотников.

