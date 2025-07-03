Музыкант из Санкт-Петербурга Олег Степанов, также известный как Лорд Пневмослон, рассказал НСН, как сломал ребро, участвуя в слэме на своем же концерте в Москве 26 июня.

У музыканта зафиксировали костный отек и небольшую трещину ребра. Несмотря на травму, Пневмослон доиграл концерт до конца. По его словам, травмы из-за слэма с ним случались и ранее.