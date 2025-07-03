«Удовольствие» от слэма? Пневмослон сломал ребро на своем концерте
Лорд Пневмослон заявил НСН, что продолжит участвовать в слэмах на своих концертах, несмотря на полученный перелом ребра.
Музыкант из Санкт-Петербурга Олег Степанов, также известный как Лорд Пневмослон, рассказал НСН, как сломал ребро, участвуя в слэме на своем же концерте в Москве 26 июня.
У музыканта зафиксировали костный отек и небольшую трещину ребра. Несмотря на травму, Пневмослон доиграл концерт до конца. По его словам, травмы из-за слэма с ним случались и ранее.
«На своих концертах поучаствовать в слэмах выходит нечасто, потому что обычно туровая связка состоит из множества разных городов. И если сильно поломаться, придётся отменять следующие выступления. Но когда, как сейчас, появляется возможность, делаю это с великим удовольствием! И на сторонних концертах тоже участвую. Например, последний раз жёстко слэмился на концерте “Работников культуры” в Мурманске. Раньше уже бывали травмы, конечно. В основном ушибы, синяки – это нормально для слэма и воспринимается не как проблема, а как условное удовольствие от произошедшего, от самого процесса. Если есть какие-то синяки и ушибы, значит послэмился как надо», — заключил он.
Несмотря на неприятные последствия, певец не собирается останавливаться и отказываться от слэмов в будущем.
«Когда повредил в слэме ребро, даже мысли не было останавливаться. Позже на этом же концерте у меня прямо в руку горел фаер, получил по итогу ожог, но даже не шелохнулся. Да, было больно, но я просто стоял и терпел, потому что надо доиграть. На следующий день пришел к травматологу, сделали КТ. А потом он сидит и спрашивает: “А вы где травму получили?” Я говорю: “На концерте”. Он спросил, что за группа, я называю, а он, оказывается, нас знает, и одобрительно так говорит: “Аааа, ну, понятно” И в следующий раз, если будет возможность и между выступлениями будет какой-то перерыв, чтобы всё зажило, снова в слэм пойду. Так что до встречи в центре зала!» — отметил собеседник НСН.
Ранее Лорд Пневмослон рассказал НСН об авторском трибьюте коллектива под названием «Работники культуры».
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