«На Уотерса был бы аншлаг!»: Что мешает привезти сооснователя Pink Floyd в Россию
Закрытые границы и блокировка денежных переводов делают невозможным проведение в России масштабных концертов мировых звезд, отметил в эфире НСН продюсер Евгений Финкельштейн.
Трудности организации концерта сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерса в России заключаются в проблемах с логистикой для участников команды и денежных переводах, заявил глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн в разговоре с НСН.
Ранее Роджер Уотерс заявил, что готов выступить в России, когда возобновит концертную деятельность. Он напомнил, что его уже приглашали в Москву и Санкт-Петербург, но организовать тур сложно из-за большого числа участников команды и оборудования, которое требует 30 тягачей. Финкельштейн отметил, что концерт Уотерса в России собрал бы огромное число зрителей.
«Он уже давно изъявлял желание приехать. Проблема в том, что вокруг артиста огромное количество менеджмента, агентов, музыкантов и так далее. Второе – проблема с границами, потому что все границы перекрыты. Например, все концерты Роджера Уотерса делала наша компания. Мы уже давно рассматривали его привоз, только каким образом попадут грузовики, это огромный тур... Раньше это проходило примерно таким образом: приезжали грузовики в Финляндию, с Финляндии сделали концерт в Петербурге, дальше эти грузовики уходили в Москву, с Москвы уходили на Ригу и так далее. Сейчас все цепочки логистики нарушены. Если открыты границы только через Ригу, там грузовики стоят по пять-шесть дней», – сказал Финкельштейн.
Он отметил, что организации концерта также мешают проблемы с денежными переводами за рубеж. По словам продюсера, пока идет спецоперация на Украине, будет тяжело организовать в России концерты больших иностранных артистов.
«Это не единственный артист, который хочет посетить Россию. Некоторые ждут развития событий, некоторые не хотят хейта со стороны Украины и со стороны, например, сторонников Украины. Я думаю, что как только ситуация разрешится, то к нам приедут огромное количество таких музыкантов, как Роджер Уотерс и так далее. Сейчас есть проблема в самой логистике, не в желании или том, что мы не можем привезти. Есть также проблема с денежными переводами. Мы не можем отправлять деньги, они будут блокировать счета… Все-таки сейчас, пока не закончится СВО, это сделать очень тяжело. Либо артист должен приехать практически один, но иностранцы так не работают. Есть, конечно, такие артисты, и мы обсуждаем этот момент. Но большие артисты, такие как Роджер Уотерс - это не просто концерт, это огромное шоу, огромная постановка, своя сцена и так далее. Вопрос не в деньгах», – указал собеседник НСН.
При этом Финкельштейн уверен, что если бы Роджер Уотерс смог приехать в Россию, то его концерт стоил бы «весьма сопоставимо» по деньгам. Он также рассказал, что обычно переговоры о концертах с мировыми звездами начинают идти за год.
«Думаю, что, когда человек хочет приехать, здесь вопрос стоит не в деньгах. И это его осознанная позиция. Здесь не идет и вопрос, что Роджеру Уотерсу нужны деньги. Думаю, что по деньгам это было бы весьма сопоставимо. Обычно такие переговоры, чтобы встать в график, в тур – это где-то порядка года. Год, восемь-девять месяцев, когда делается тур. Иногда освобождаются даты, можно сделать чуть быстрее», – объяснил продюсер.
Кроме того, глава PMI выразил уверенность, что если бы концерты сооснователя Pink Floyd прошли и в Москве, и в Санкт-Петербурге, на них был бы аншлаг.
«Безусловно, с учетом его позиции по Украине, это был бы аншлаг. Мы же делали эти концерты, они практически всегда были аншлаговые. Я помню, как делал его концерт на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Мы делали этот концерт в СКК, делали эти концерты достаточно много здесь, был в Олимпийском. Вообще, иностранные артисты любят Россию. Я уверен, что как только закончится СВО, приедут огромное количество артистов. Нужно, чтобы приехали первые артисты, над чем мы работаем сейчас. И после этого будут сразу же открыты двери», – добавил он.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил Уотерса выступить с концертами перед участниками спецоперации, отметив, что стилистика этого исполнителя ему близка, передает «Радиоточка НСН».
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