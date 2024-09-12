«На Уотерса был бы аншлаг!»: Что мешает привезти сооснователя Pink Floyd в Россию

Трудности организации концерта сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерса в России заключаются в проблемах с логистикой для участников команды и денежных переводах, заявил глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн в разговоре с НСН.

Ранее Роджер Уотерс заявил, что готов выступить в России, когда возобновит концертную деятельность. Он напомнил, что его уже приглашали в Москву и Санкт-Петербург, но организовать тур сложно из-за большого числа участников команды и оборудования, которое требует 30 тягачей. Финкельштейн отметил, что концерт Уотерса в России собрал бы огромное число зрителей.