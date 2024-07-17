Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd выступить перед бойцами СВО

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил изданию «Аргументы и факты», что ценит творчество экс-лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса.

СМИ: С лидером Pink Floyd Уотерсом разрывают контракт из-за его взглядов

По его словам, он также ценит понимание музыкантом причин проведения специальной военной операции. Бывший российский президент пригласил Уотерса выступить с концертами перед российскими бойцами.

Ранее основатель Pink Floyd заявил, что зауважал Путина еще больше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Дмитрий МедведевСпецоперацияМузыканты

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