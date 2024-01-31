СМИ: С лидером Pink Floyd Уотерсом разрывают контракт из-за его взглядов

Министр обороны отругал руководство «Уралтрансмаша» за затягивание сроков изготовления гаубицы На складе с обувью во Владимирской области произошёл крупный пожар Глава Китая Си Цзиньпин принял верительные грамоты у 42 новых послов Импорт автомобилей через Владивостокскую таможню за год вырос в 1,5 раза Дональда Трампа в четвертый раз выдвинули на Нобелевскую премию мира