СМИ: С лидером Pink Floyd Уотерсом разрывают контракт из-за его взглядов

Звукозаписывающая компания BMG разорвет контракт с сооснователем группы Pink Floyd Роджером Уотерсом из-за его политических взглядов, пишет журнал Variety.

Роджер Уотерс заявил об опасности выступления на российском телевидении

Причиной такого решения стали высказывания Уотерса об Израиле, Украине и США. Музыканта неоднократно обвиняли в антисемитизме.

Ранее сооснователь Pink Floyd обвинил «израильское лобби» в попытке сорвать его турне по Латинской Америке. Музыканта отказались заселить в элитные отели Аргентины и Уругвая, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаМузыкаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры