СМИ: С лидером Pink Floyd Уотерсом разрывают контракт из-за его взглядов
31 января 202409:27
Звукозаписывающая компания BMG разорвет контракт с сооснователем группы Pink Floyd Роджером Уотерсом из-за его политических взглядов, пишет журнал Variety.
Причиной такого решения стали высказывания Уотерса об Израиле, Украине и США. Музыканта неоднократно обвиняли в антисемитизме.
Ранее сооснователь Pink Floyd обвинил «израильское лобби» в попытке сорвать его турне по Латинской Америке. Музыканта отказались заселить в элитные отели Аргентины и Уругвая, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru