Лидеру группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу исполнился 81 год
Сооснователю рок-группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу исполнился 81 год.
Музыкант часто высказывается в поддержку России и президента страны Владимира Путина, чем вызвал гнев стран Запада.
Кроме того, Уотерс назвал президента США Джо Байдена военным преступником. Музыкант также заявлял, что уважает Путина и считает конфликт на Украине спровоцированным НАТО
Уотерс неоднократно высказывался в поддержку Палестины и называл политику Израиля по отношению к палестинцам «апартеидом» и сравнивал ее с действиями гитлеровской Германии.
Ранее Уотерс поблагодарил Россию, остановившую нацистов во время Второй мировой войны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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