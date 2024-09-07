Лидеру группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу исполнился 81 год

Музыкант часто высказывается в поддержку России и президента страны Владимира Путина, чем вызвал гнев стран Запада.

Кроме того, Уотерс назвал президента США Джо Байдена военным преступником. Музыкант также заявлял, что уважает Путина и считает конфликт на Украине спровоцированным НАТО

Уотерс неоднократно высказывался в поддержку Палестины и называл политику Израиля по отношению к палестинцам «апартеидом» и сравнивал ее с действиями гитлеровской Германии.

Ранее Уотерс поблагодарил Россию, остановившую нацистов во время Второй мировой войны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

