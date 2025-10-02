Захарова призвала Украину отказаться от НАТО и признать территориальные реалии

По её словам, для этого Киеву следует признать современные территориальные реалии, а также «вернуть Украину к истокам её государственности».

«То есть восстановить нейтральный статус и отказаться от претензий на членство в НАТО», - заключила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что у России нет и не было планов нападать на ЕС и НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».