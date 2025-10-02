Захарова призвала Украину отказаться от НАТО и признать территориальные реалии
2 октября 202514:20
Украинские власти знают, что нужно сделать для того, чтобы завершить конфликт. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, для этого Киеву следует признать современные территориальные реалии, а также «вернуть Украину к истокам её государственности».
«То есть восстановить нейтральный статус и отказаться от претензий на членство в НАТО», - заключила дипломат.
Ранее Захарова заявила, что у России нет и не было планов нападать на ЕС и НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Будет страшная битва: Какую аудиторию подарят кинотеатрам новогодние сказки
- Более 40 млн пользователей зарегистрировались в мессенджере МАХ
- «Козлы» и «капуста»: В России усомнились в конфискации европейских активов
- Минпромторг: Список локализованных авто для такси будет расширен
- МО РФ: Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «185 на 185»
- Востоковед назвал вбросом заявления об отравлении Асада
- Действия стран НАТО по отлову танкеров с нефтью назвали пиратством
- Минпромторг: Продажи новых автомобилей в РФ упали на 25%
- Захарова призвала Украину отказаться от НАТО и признать территориальные реалии
- В Госдуме не исключили помощь России в восстановлении разрушенной Газы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru