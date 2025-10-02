Священник заявил, что телефоны «утилизируют» дурную энергию школьников
Валерий Сосковец заявил НСН, что гаджеты должны быть в жизни школьников, но нельзя заменять ими человеческое общение.
Современные подростки дурную энергию направляют на игры в телефоне, что не так уж и плохо, заявил иерей Валерий Сосковец в пресс-центре НСН.
«Ученики пользуются ИИ больше и активнее, чем учителя. Эти «помощники» делают домашние задания и так далее, поэтому дети теряют навык самостоятельности. Но при этом искусственный интеллект может стать хорошим помощником для учителей. Можно сделать прекраснейшие уроки, разработать с помощью ИИ какой-то красивый фрагмент, пока это не используется по-настоящему. Пока только презентации делаются с помощью ИИ», - пояснил он.
При этом он подчеркнул, что дети не должны лишаться человеческого общения из-за гаджетов.
«Моя юность пришлась на 80-е годы, школа тогда была криминальным местом. Сегодня дети в телефонах, это утилизация злобной фантазии, скажем так, утилизация дурной энергии. Дети просто занимаются играми на переменах, тратят энергию на достижение каких-то задач в играх. В этом есть плюс. Но не должно быть замены человеческого общения. Людьми нас делает любовь, это не может быть закрыто никаким гаджетом или ИИ», - добавил собеседник НСН.
Искусственный интеллект заменит профессии, в которых есть алгоритмы, будет цениться креатив, заявил руководитель компании по разработке сервисов на базе ИИ "Hi-Tech Anatomy" Сергей Журавлев в пресс-центре НСН.
