Глава СПЧ назвал недопустимым непосещение школ в РФ детьми мигрантов
В России не ходят в школу несколько сотен тысяч детей мигрантов. Как пишет RT, об этом заявил глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Выступая на круглом столе по совершенствованию миграционной политики в Узбекистане, он призвал не игнорировать, а решать эту проблему.
«Нельзя на это махать рукой. Надо, видимо, готовить детей заранее, если родители хотят, чтобы они ехали в Россию», - указал он.
Фадеев добавил, что также необходимо «продумывать», как уже в РФ учить детей русскому языку, напомнив, за получение образования ответственность несут родители.
Ранее член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова заявила «Радиоточке НСН», что для проваливших тест по русскому языку детей мигрантов будут организованы курсы, чтобы они смогли сдать его повторно.
