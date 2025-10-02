Три человека пострадали при стрельбе возле школы в Дагестане
Стрельба произошла возле школы в дагестанском селе Унцукуль. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы Унцукульского района Магомед Газматов.
По его словам, в результате инцидента пострадали трое взрослых.
«К школе произошедшее не имеет отношения», - подчеркнул он.
По данным МВД, конфликт с участием шести человек произошёл на прилегающей к учебному заведению территории. В ходе инцидента было применено травматическое оружие.
Ранее в Махачкале мужчина открыл стрельбу из-за того, что прохожий «излишне заинтересованно» посмотрел на его жену в никабе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
