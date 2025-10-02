Три человека пострадали при стрельбе возле школы в Дагестане

Стрельба произошла возле школы в дагестанском селе Унцукуль. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы Унцукульского района Магомед Газматов.

В Канаде один человек погиб при стрельбе в кофейне

По его словам, в результате инцидента пострадали трое взрослых.

«К школе произошедшее не имеет отношения», - подчеркнул он.

По данным МВД, конфликт с участием шести человек произошёл на прилегающей к учебному заведению территории. В ходе инцидента было применено травматическое оружие.

Ранее в Махачкале мужчина открыл стрельбу из-за того, что прохожий «излишне заинтересованно» посмотрел на его жену в никабе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПострадавшиеСтрельбаДагестан

Горячие новости

Все новости

партнеры