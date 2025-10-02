Сборная мира КХЛ не примет участие в Кубке Первого канала 2025
2 октября 202513:32
Сборная мира Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не будет участвовать в Кубке Первого канала 2025. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Отмечается, что соответствующее решение приняли КХЛ и Федерация хоккея РФ.
«Сборная легионеров не примет участие в традиционном турнире», - говорится в сообщении.
Кубок Первого канала 2025 пройдёт с 11 по 14 декабря в Новосибирске.
Ранее хоккейный тренер Владимир Плющев заявило необходимости вернуть в КХЛ правило трёх очков за победу в матче, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава СПЧ назвал недопустимым непосещение школ в РФ детьми мигрантов
- Священник заявил, что телефоны «утилизируют» дурную энергию школьников
- В туриндустрии развеяли мифы об опасной и бедной Африке
- Названы причины, почему украинская ПВО не справляется с российскими ракетами
- Сборная мира КХЛ не примет участие в Кубке Первого канала 2025
- Юристы и водители: К 2030 году ИИ «сократит» 9% мирового рынка труда
- «Себе в ноги не стреляют»: Почему посылки из Китая застряли в Казахстане
- В России призвали развивать охотничью отрасль в ответ на повышение сборов
- Учитель: Госдуме не нужно решать, когда просыпаться школьникам
- Продюсер Бачурин раскрыл секрет успешной фолк-музыки
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru