Сборная мира КХЛ не примет участие в Кубке Первого канала 2025

Сборная мира Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не будет участвовать в Кубке Первого канала 2025. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Капризов подписал с «Миннесотой» самый дорогой в НХЛ контракт

Отмечается, что соответствующее решение приняли КХЛ и Федерация хоккея РФ.

«Сборная легионеров не примет участие в традиционном турнире», - говорится в сообщении.

Кубок Первого канала 2025 пройдёт с 11 по 14 декабря в Новосибирске.

Ранее хоккейный тренер Владимир Плющев заявило необходимости вернуть в КХЛ правило трёх очков за победу в матче, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СоревнованияХоккейКХЛ

