Минпромторг: Продажи новых автомобилей в РФ упали на 25%
В России за девять месяцев 2025 года был продан 1 014 121 новый автомобиль (до трёх лет). Как заявили в Минпромторге РФ, это на 25% меньше, чем за январь-сентябрь август прошлого года (1 345 358 шт.).
В ведомстве сослались на данные АО «ППК», согласно которым продажи легковых автомобилей снизились на 22% (890 275 шт.), лёгкого коммерческого транспорта (LCV) - на 21% (75 457 шт.), грузовиков - на 56% (40 317 шт.), автобусов на 459% (8 072 шт.).
Также в ведомстве отметили, что продажи новых автомобилей отечественного производства за третий квартал текущего года превысили 556 тысяч штук, что на 5% меньше показателей января-сентября 2024 года.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил «Радиоточке НСН», что увеличение утильсбора на часть авто в РФ приведёт к росту цен на машины и падению спроса на них.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Будет страшная битва: Какую аудиторию подарят кинотеатрам новогодние сказки
- Более 40 млн пользователей зарегистрировались в мессенджере МАХ
- «Козлы» и «капуста»: В России усомнились в конфискации европейских активов
- Минпромторг: Список локализованных авто для такси будет расширен
- МО РФ: Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «185 на 185»
- Востоковед назвал вбросом заявления об отравлении Асада
- Действия стран НАТО по отлову танкеров с нефтью назвали пиратством
- Минпромторг: Продажи новых автомобилей в РФ упали на 25%
- Захарова призвала Украину отказаться от НАТО и признать территориальные реалии
- В Госдуме не исключили помощь России в восстановлении разрушенной Газы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru