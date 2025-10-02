Минпромторг: Продажи новых автомобилей в РФ упали на 25%

В ведомстве сослались на данные АО «ППК», согласно которым продажи легковых автомобилей снизились на 22% (890 275 шт.), лёгкого коммерческого транспорта (LCV) - на 21% (75 457 шт.), грузовиков - на 56% (40 317 шт.), автобусов на 459% (8 072 шт.).

Также в ведомстве отметили, что продажи новых автомобилей отечественного производства за третий квартал текущего года превысили 556 тысяч штук, что на 5% меньше показателей января-сентября 2024 года.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил «Радиоточке НСН», что увеличение утильсбора на часть авто в РФ приведёт к росту цен на машины и падению спроса на них.

