«Энергетическая подпитка!»: Елена Jaya о концертном дебюте в «Москино»

Музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» проходит в эти выходные в «Москино». Опен-эйр продлится два дня, за это время на нем выступят 20 рок-групп, артистов и киноактеров, имеющих свои музыкальные коллективы. Джая отметила, что просторы кинопарка поражают воображение.



«Даже просто визуально очень поражает такой масштаб. Очень здорово чувствовать себя причастным к чему-то большему. Мы впервые на «Москино», это особенное ощущение - выступать на свежем воздухе, на просторе, потому что это дополнительная подпитка, которая дает силу и энергию. Для меня это очень важно. С сегодняшнего дня здесь точно появится особая связь кино и музыки. Энергетика у людей, которые пришли на наше выступление, просто поражает. Это нас заряжает», - сказала собеседница НСН.

Ранее в пресс-центре НСН в рамках фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» вокалист группы Casual Алексей Яшин рассказал о желании сняться в кино, однако посетовал на отсутствие актерского таланта.

С видеоматериалами с грандиозного летнего события можно ознакомиться Telegram-канале «Радиоточка НСН».

