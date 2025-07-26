Вокалист Casual признался, что хотел бы сняться в кино

«Я бы хотел попробовать сняться в фильме, но у меня, наверное, нет актерского таланта. Однако попробовать все-таки стоит. Если кто-то захочет, зовите меня на кинопробы, я их вряд ли пройду. Мне сейчас предлагают роль в сериале, кстати. Я буду играть сам себя. Снимается сериал из восьми эпизодов про рок-музыкантов. И вот одна из серий будет посвящена группе Casual. Моего сына даже попросили сыграть меня в молодости. Это больше не художественный проект, конечно. Мы еще не дошли до байопиков. Для таких проектов нужно обладать большим количеством времени, существенным бюджетом и мегаидеей», - сказал собеседник НСН.

Яшин является участником музыкального фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ», который проходит в эти дни в кинопарке «Москино». Опен-эйр продлится два дня, за это время на нем выступят 20 рок-групп, артистов и киноактеров со своими музыкальными коллективами. Видеоматериалы с грандиозного летнего события оперативно публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН»

