Вадим Самойлов назвал условие «прощения» уехавших из России артистов

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили над регионами страны 22 украинских беспилотника Россия связывается со странами, чьих наемников видели в Курской области Глава Минобороны США отложил согласованный ранее визит в Южную Корею Михаил Саакашвили проведёт в тюрьме 12,5 лет SuperJob: Предложения по зарплатам курьеров в Москве почти на 20% выше, чем у соискателей с высшим образованием