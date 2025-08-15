Мелодичный треш: Гитарист «Воли и Разума» о новаторстве Megadeth и их преемниках

Megadeth стали новаторами, сделав тяжелый рок «нежнее», заменой им в РФ может стать только группа «Воля и Разум», которая играет действительно тяжелый трэш-метал с мелодичными припевами, заявил НСН Алексей Страйк.

Рок-группа Megadeth одна из первых добавила тяжелому року мелодичности, что стало их отличительной особенностью и за что их всегда любили фанаты. Об этом НСН рассказал гитарист рок-группы «Воля и Разум» Алексей Страйк.

Основатель и фронтмен легендарной трэш-метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн накануне объявил, что предстоящий студийный альбом и тур в 2026 году станут последними для коллектива. Страйк рассказал, почему группа войдет в музыкальную историю.

«Влюбился сразу!»: Вокалист «Гран-КуражЪ» о тандеме рока и актеров в «Гладиаторе»
«Самый главный их вклад в том, что они были новаторы, которые на той стороне океана добавили в трэш мелодичности. Это по мне. Мне кажется, именно в этом Мастейн. Это его отличительная особенность, он больше мелодист, чем та же группа Metallica, из которой он ушел и создал Megadeth. Новость о том, что это будет последний альбом, конечно, очень печалит, потому что всегда подобным коллективам хочется желать только творческого развития. В любом случае я к группе отношусь с огромным уважением. И, конечно же, они сделали большой вклад в развитие именно тяжелого жанра и его мелодичной стороны. Несмотря на тяжелые риффы, музыка Megadeth очень мелодична, то есть это такой мелодичный трэш. За это их как бы и любили всегда», - рассказал он.

Страйк считает, что в России именно «Воля и Разум» исполняет подобный «тяжелый и быстрый трэш-метал с очень мелодичными припевами».

Группа Megadeth была основана в 1983 году после того, как Мастейн, известный своей вспыльчивостью, был изгнан из Metallica. Megadeath за 42 года выпустили 16 студийных альбомов, пять из которых стали платиновыми в США.

Ранее стало известно, что в рамках шоу ROCK 1000 тысяча рок-музыкантов со всей России исполнят лучшие хиты на «ЦСКА Арене», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Евгений Стукалин / ТАСС
ТЕГИ:МузыкаРок-музыка

Горячие новости

Все новости

партнеры