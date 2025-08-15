Рок-группа Megadeth одна из первых добавила тяжелому року мелодичности, что стало их отличительной особенностью и за что их всегда любили фанаты. Об этом НСН рассказал гитарист рок-группы «Воля и Разум» Алексей Страйк.

Основатель и фронтмен легендарной трэш-метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн накануне объявил, что предстоящий студийный альбом и тур в 2026 году станут последними для коллектива. Страйк рассказал, почему группа войдет в музыкальную историю.