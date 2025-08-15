Мелодичный треш: Гитарист «Воли и Разума» о новаторстве Megadeth и их преемниках
Megadeth стали новаторами, сделав тяжелый рок «нежнее», заменой им в РФ может стать только группа «Воля и Разум», которая играет действительно тяжелый трэш-метал с мелодичными припевами, заявил НСН Алексей Страйк.
Рок-группа Megadeth одна из первых добавила тяжелому року мелодичности, что стало их отличительной особенностью и за что их всегда любили фанаты. Об этом НСН рассказал гитарист рок-группы «Воля и Разум» Алексей Страйк.
Основатель и фронтмен легендарной трэш-метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн накануне объявил, что предстоящий студийный альбом и тур в 2026 году станут последними для коллектива. Страйк рассказал, почему группа войдет в музыкальную историю.
«Самый главный их вклад в том, что они были новаторы, которые на той стороне океана добавили в трэш мелодичности. Это по мне. Мне кажется, именно в этом Мастейн. Это его отличительная особенность, он больше мелодист, чем та же группа Metallica, из которой он ушел и создал Megadeth. Новость о том, что это будет последний альбом, конечно, очень печалит, потому что всегда подобным коллективам хочется желать только творческого развития. В любом случае я к группе отношусь с огромным уважением. И, конечно же, они сделали большой вклад в развитие именно тяжелого жанра и его мелодичной стороны. Несмотря на тяжелые риффы, музыка Megadeth очень мелодична, то есть это такой мелодичный трэш. За это их как бы и любили всегда», - рассказал он.
Страйк считает, что в России именно «Воля и Разум» исполняет подобный «тяжелый и быстрый трэш-метал с очень мелодичными припевами».
Группа Megadeth была основана в 1983 году после того, как Мастейн, известный своей вспыльчивостью, был изгнан из Metallica. Megadeath за 42 года выпустили 16 студийных альбомов, пять из которых стали платиновыми в США.
Ранее стало известно, что в рамках шоу ROCK 1000 тысяча рок-музыкантов со всей России исполнят лучшие хиты на «ЦСКА Арене», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над территорией России сбили 14 беспилотников ВСУ
- Ученые оценили пролетающий над Землей «потенциально опасный» астероид
- Мелодичный треш: Гитарист «Воли и Разума» о новаторстве Megadeth и их преемниках
- Чернышенко: Туристы совершили 41,4 млн поездок по РФ в первом полугодии
- Под Рязанью загорелся цех завода «Эластик»
- Фильм «Война и мир» Сарика Андреасяна выйдет в 2027 году
- В Брисбене высадят 2032 дерева в честь Олимпиады
- Последние дни лета? Москвичей ждут два теплых дня перед прохладой с дождями
- В Севастополе один человек погиб при падении строительного крана
- Оверчук анонсировал визит Пашиняна в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru