12 августа по инициативе организации Vinyl Record Day Company, занимающейся сохранением виниловой музыки и ее культуры, во всем мире ежегодно отмечают День виниловой пластинки. Как рассказал Грымов, он начал интересоваться винилом еще в детстве.

«Коллекцию я пополняю постоянно. Со временем ты начинаешь получать удовольствие от малого. Для меня важно, что за издание, какие звукорежиссеры и студии записывал. Самая ценная пластинка в моей коллекции, наверное, альбом Pink Floyd "Dark Side of the Moon". В детстве слушал его до дыр. В дальнейшем пополнял коллекцию всем, что связано с Dark Side of the Moon, любые переиздания. Также у меня есть автографы, игрушки, связанные с Pink Floyd и альбомом The Wall. Это связано с моим детством, я это покупал на толкучке на Цветном бульваре напротив цирка. Милиция тогда гоняла всех, кто спекулировал пластинками. Так вот я, купив эту пластинку, долго бежал до метро от милиции», - рассказал он.