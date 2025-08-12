«Без The Rolling Stones и Pink Floyd никуда»: Худрук театра «Модерн» о коллекции винила

Юрий Грымов объяснил НСН, какие виниловые пластинки сегодня вызывают наибольший интерес у коллекционеров.

Худрук театра «Модерн» Юрий Грымов заявил НСН, что самая ценная виниловая пластинка в его коллекции - это альбом Pink Floyd "Dark Side of the Moon".

12 августа по инициативе организации Vinyl Record Day Company, занимающейся сохранением виниловой музыки и ее культуры, во всем мире ежегодно отмечают День виниловой пластинки. Как рассказал Грымов, он начал интересоваться винилом еще в детстве.

«Коллекцию я пополняю постоянно. Со временем ты начинаешь получать удовольствие от малого. Для меня важно, что за издание, какие звукорежиссеры и студии записывал. Самая ценная пластинка в моей коллекции, наверное, альбом Pink Floyd "Dark Side of the Moon". В детстве слушал его до дыр. В дальнейшем пополнял коллекцию всем, что связано с Dark Side of the Moon, любые переиздания. Также у меня есть автографы, игрушки, связанные с Pink Floyd и альбомом The Wall. Это связано с моим детством, я это покупал на толкучке на Цветном бульваре напротив цирка. Милиция тогда гоняла всех, кто спекулировал пластинками. Так вот я, купив эту пластинку, долго бежал до метро от милиции», - рассказал он.

Как добавил собеседник НСН, недавно его коллекция пополнилась одним из редких экземпляров.

«Я долго охотился за номерным боксом The Rolling Stones, который был издан в 80-х годах, буквально на днях его приобрел. Потом было много переизданий, но хороший аналоговый звук - это все 80-е. На самом деле, весь винил, который кого-то может интересовать по качеству пластика и записи - все до 80-х годов. Сейчас появились очень хорошие современные пластинки, я тоже их покупаю, они действительно звучат уникально. Это уже новые технологии. Весь остальной винил, который выпускается сегодня, проигрывает тем «допотопным» студиям, которые писали по-настоящему на медных проводах с простыми микрофонами. Все диски 50-х - 60-х годов звучат умопомрачительно. Моно – один из лучших и правильных звуков»,- пояснил Грымов.

Ранее руководитель бизнес-направления сервиса «Авито» Павел Комаров в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщил, что в первом полугодии 2025 года продажи новых виниловых пластинок в России выросли на треть (+32%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на винил, бывший в употреблении, рост продаж и вовсе превысил 59%.

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
