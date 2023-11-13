Леонид Агутин зарегистрировал компанию «На сиреневой луне»
Певец Леонид Агутин зарегистрировал компанию «На сиреневой луне», следует из базы данных «Спарк».
Генеральным директором компании выступает Михаил Евграфов - управляющий московской концертной площадкой «Главклуб». Также в списках совладельцев значатся гендиректор концертного агентства «Мельница» Сергей Мельников и сам певец Леонид Агутин.
В сфере деятельности указано сразу несколько направлений: основные — исполнительское искусство и художественное творчество, дополнительные — рестораны, подача напитков и услуги по доставке продуктов.
Ранее продюсер, концертный директор артистов Табриз Шахиди в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что Агутин возглавил топ-25 самых «продаваемых» артистов в декабре 2023 года.
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