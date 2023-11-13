Леонид Агутин зарегистрировал компанию «На сиреневой луне»

Генеральным директором компании выступает Михаил Евграфов - управляющий московской концертной площадкой «Главклуб». Также в списках совладельцев значатся гендиректор концертного агентства «Мельница» Сергей Мельников и сам певец Леонид Агутин.



В сфере деятельности указано сразу несколько направлений: основные — исполнительское искусство и художественное творчество, дополнительные — рестораны, подача напитков и услуги по доставке продуктов.



Ранее продюсер, концертный директор артистов Табриз Шахиди в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что Агутин возглавил топ-25 самых «продаваемых» артистов в декабре 2023 года.

