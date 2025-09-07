Роналду забил 140-й гол за Португалию, обновив мировой рекорд

Это произошло в Ереване в ходе отборочного матча ЧМ-2026 против команды из Армении. Встреча закончилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

Таким образом, спортсмен обновил мировой рекорд. 9 сентября Португалия на выезде сыграет с Венгрией, а Армения в этот день дома примет Ирландию.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал условие, при котором российская команда сможет принять участие в предстоящем Чемпионате мира-2026, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

