Роналду забил 140-й гол за Португалию, обновив мировой рекорд
Футболист Криштиану Роналду забил свой 140-й гол, выступая за сборную Португалии по футболу, сообщает «Спорт-Экспресс».
Это произошло в Ереване в ходе отборочного матча ЧМ-2026 против команды из Армении. Встреча закончилась со счетом 5:0 в пользу гостей.
Таким образом, спортсмен обновил мировой рекорд. 9 сентября Португалия на выезде сыграет с Венгрией, а Армения в этот день дома примет Ирландию.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал условие, при котором российская команда сможет принять участие в предстоящем Чемпионате мира-2026, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роналду забил 140-й гол за Португалию, обновив мировой рекорд
- СМИ: Макрон обвинил Россию в проблемах Франции
- СМИ: Зеленский боится переговоров с Путиным
- Жители Петербурга пожаловались на таинственный запах
- СМИ: Приостановлены спасательные работы по поиску белорусского альпиниста на Эльбрусе
- СМИ: Красная икра за год подорожала на 41%
- Объявлены лауреаты 82-го международного Венецианского кинофестиваля
- Ученые выяснили, что дети перенимают у родителей малоподвижный образ жизни
- Умер фронтмен группы Ozone Гари Перес
- Лайв-экшн «Лило и Стич» возглавил рейтинг летних пиратских релизов в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru