СМИ: Приостановлены спасательные работы по поиску белорусского альпиниста на Эльбрусе
7 сентября 202501:18
Спасательные работы по поиску альпиниста из Белоруссии на Эльбрусе приостановлены, сообщает Telegra-канал Shot.
Его целый день пытались обнаружить при помощи вертолёта МИ-8, а также более 20 сотрудников МЧС. Найти экстремала пока не удалось.
На горе Эльбрус находится 26-летний альпинист, который перестал выходить на связь. Цель альпиниста — покорить пик Терсколак на восточном отроге Эльбруса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
