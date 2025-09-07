СМИ: Приостановлены спасательные работы по поиску белорусского альпиниста на Эльбрусе

Его целый день пытались обнаружить при помощи вертолёта МИ-8, а также более 20 сотрудников МЧС. Найти экстремала пока не удалось.

На горе Эльбрус находится 26-летний альпинист, который перестал выходить на связь. Цель альпиниста — покорить пик Терсколак на восточном отроге Эльбруса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

