СМИ: Приостановлены спасательные работы по поиску белорусского альпиниста на Эльбрусе

Спасательные работы по поиску альпиниста из Белоруссии на Эльбрусе приостановлены, сообщает Telegra-канал Shot.

Федерация альпинизма РФ объявила о завершении поисков Наговициной

Его целый день пытались обнаружить при помощи вертолёта МИ-8, а также более 20 сотрудников МЧС. Найти экстремала пока не удалось.

На горе Эльбрус находится 26-летний альпинист, который перестал выходить на связь. Цель альпиниста — покорить пик Терсколак на восточном отроге Эльбруса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АльпинистыЭльбрус

Горячие новости

Все новости

партнеры