В России могут отменить домашнее задание в школах по выходным
Партия «Справедливая Россия — За правду» внесет в Госдуму проект закона об отмене домашнего задания для школьников по выходным дням, сообщают «Известия».
Как заявил глава партии Сергей Миронов, фракция еще в 2017 году предложила отменить домашние задания и учебу по выходным. По словам парламентария, вопрос качества домашних заданий, грамотного распределения нагрузки — компетенция педагога, которых тоже нужно разгружать и платить им достойно.
Кроме того, партия «Новые люди» внесет в Госдуму проект закона об отмене традиционного формата домашних заданий в школах. Речь идет о творческих заданиях, исследованиях, групповых и индивидуальных проектах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России могут отменить домашнее задание в школах по выходным
- Зумеры предпочитают «непривлекательных», но безопасных партнеров
- Госдума может отменить классическую «домашку» в школах
- Роналду забил 140-й гол за Португалию, обновив мировой рекорд
- СМИ: Макрон обвинил Россию в проблемах Франции
- СМИ: Зеленский боится переговоров с Путиным
- Жители Петербурга пожаловались на таинственный запах
- СМИ: Приостановлены спасательные работы по поиску белорусского альпиниста на Эльбрусе
- СМИ: Красная икра за год подорожала на 41%
- Объявлены лауреаты 82-го международного Венецианского кинофестиваля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru