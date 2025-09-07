В России могут отменить домашнее задание в школах по выходным

Как заявил глава партии Сергей Миронов, фракция еще в 2017 году предложила отменить домашние задания и учебу по выходным. По словам парламентария, вопрос качества домашних заданий, грамотного распределения нагрузки — компетенция педагога, которых тоже нужно разгружать и платить им достойно.

Кроме того, партия «Новые люди» внесет в Госдуму проект закона об отмене традиционного формата домашних заданий в школах. Речь идет о творческих заданиях, исследованиях, групповых и индивидуальных проектах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

