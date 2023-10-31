«Агутин, Арбенина и Лепс»: Топ-25 самых желанных артистов на корпоративы в декабре

«В 2022 году стало больше новогодних корпоративов, чем в ковидные 2020 и 2021. Этот год с самого начала бьёт рекорды по количеству бюджетов на празднования и букинг артистов, ведущих и селебрити спикеров. Лидирующие позиции заняли, как ни странно, мероприятия и бюджеты, связанные с государством. Это всевозможные форумы (как федерального, так и местного масштаба), выставки, городские события, огромное количество фестивалей, финансируемые бизнесом и/или при поддержке губернаторов. Рост стоимости событий связан исключительно с ростом гонораров артистов из-за волатильности валют и исчезновения ряда топовых украинских артистов и артистов, не поддержавших свою Родину. Среди них LOBODA, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом), группа «Би-2», Machete и другие», - сказал собеседник НСН.