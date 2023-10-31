«Агутин, Арбенина и Лепс»: Топ-25 самых желанных артистов на корпоративы в декабре
Этот год бьет все рекорды по бюджетам на празднование мероприятий, заявил НСН продюсер Табриз Шахиди.
Проведение мероприятий подорожало из-за подскочивших гонораров артистов, заявил в эфире НСН продюсер, концертный директор артистов Табриз Шахиди.
Ранее РБК опубликовало результаты опроса Национальной ассоциации организаторов мероприятий, согласно которому стоимость организации новогодних корпоративов в 2023 году выросла в среднем на 20%. Топ-5 наиболее востребованных артистов для участия в новогодних корпоративах составляют Леонид Агутин, Полина Гагарина, Ёлка, Тимати и Shaman, утверждает представитель агентства Avantage Event Project Лилия Федорова. Среди востребованных в этом году на праздники исполнителей также Диана Арбенина.
«В 2022 году стало больше новогодних корпоративов, чем в ковидные 2020 и 2021. Этот год с самого начала бьёт рекорды по количеству бюджетов на празднования и букинг артистов, ведущих и селебрити спикеров. Лидирующие позиции заняли, как ни странно, мероприятия и бюджеты, связанные с государством. Это всевозможные форумы (как федерального, так и местного масштаба), выставки, городские события, огромное количество фестивалей, финансируемые бизнесом и/или при поддержке губернаторов. Рост стоимости событий связан исключительно с ростом гонораров артистов из-за волатильности валют и исчезновения ряда топовых украинских артистов и артистов, не поддержавших свою Родину. Среди них LOBODA, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом), группа «Би-2», Machete и другие», - сказал собеседник НСН.
Он также назвал топ-25 самых «продаваемых» артистов в декабре 2023 года.
«Самыми востребованными артистами в декабре этого года стали: Леонид Агутин, Shamаn, Анна Асти, «Руки вверх», Баста, Полина Гагарина, «Иванушки int.», Владимир Пресняков, «Звери», TEMNIKOVA, JONY, Диана Арбенина, HammAli&Navai, «Моральный Кодекс», Сосо Павлиашвили, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Николай Басков, Дима Билан, Клава Кока, «A’STUDIO», Алексей Чумаков, MACAN, UMA2TURMAN и Ани Лорак», - перечислил продюсер.
Ранее российские власти на 50 лет запретили въезд на территорию России Светлане Лободе, Алексею Потапенко и Анастасий Каменских (Потап и Настя), а также Андрею Данилко (Верка Сердючка), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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