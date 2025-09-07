Госдума может отменить классическую «домашку» в школах
Партия «Новые люди» внесет в Госдуму проект закона об отмене традиционного формата домашних заданий в школах, сообщают «Известия».
Как сообщил вице-спикер Владислав Даванков, это произойдет после обсуждения альтернатив с профессиональным сообществом. Речь идет о творческих заданиях, исследованиях, групповых и индивидуальных проектах. «Но самое лучшее — школы полного дня, когда дети после уроков в группах и в творческом формате повторяют изученное и реализуют проекты», — указал парламентарий. Он считает, что нынешний формат домашних заданий является имитацией образования.
Ранее в РФ утвердили список из 17 обязательных предметов в школах на 2026/27 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
