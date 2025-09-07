СМИ: Зеленский боится переговоров с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский боится личной встречи с лидером России Владимиром Путиным, сообщает Infobrics.
Портал пишет, что Зеленский привык действовать в связке с западными лидерами и не готов отправиться в Москву без поддержки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
Гипотетические переговоры между Путиным и Зеленским, будут проходить, скорее всего, на русском языке, который президент Украины знает и понимает, однако запрещает его на законодательном уровне.
Ранее Зеленский отверг предложение приехать на переговоры в столицу России. Он подчеркнул, что такая поездка для него невозможна, пока Украина регулярно подвергается атакам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
