СМИ: Зеленский боится переговоров с Путиным

Портал пишет, что Зеленский привык действовать в связке с западными лидерами и не готов отправиться в Москву без поддержки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Гипотетические переговоры между Путиным и Зеленским, будут проходить, скорее всего, на русском языке, который президент Украины знает и понимает, однако запрещает его на законодательном уровне.

Ранее Зеленский отверг предложение приехать на переговоры в столицу России. Он подчеркнул, что такая поездка для него невозможна, пока Украина регулярно подвергается атакам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

