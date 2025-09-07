Зумеры предпочитают «непривлекательных», но безопасных партнеров
Российская молодежь всё чаще выбирает партнеров, которые отличаются от общепринятых стандартов красоты и успеха, сообщают «Известия».
Данный тренд стал вирусным в социальных сетях, получив название — шрекинг. Речь идет об отражении новых социальных реалий, в которых стабильность и комфорт в отношениях становятся гораздо важнее внешней привлекательности и престижа второй половинки.
Термин шрекинг происходит от имени главного героя мультфильма «Шрек» — зеленого огра, который, несмотря на пугающую внешность, оказывается добрым, заботливым и надежным спутником для принцессы. Молодежь воспринимает шрекинг как практичный способ построить отношения на прочной эмоциональной базе, а от реальных партнеров ждут доброту и искренность, как у героя мультфильма.
Однако, по словам экспертов, прагматичный выбор может скрывать глубокие внутренние страхи и привести к серьезным психологическим трудностям.
Напомним, бесцельное лежание в кровати с телефоном, ставшее новым трендом, обсуждаемым молодежью в соцсетях, вредно для мозга, предупредила ранее в интервью НСН детский психолог Наталья Наумова.
Зумеры предпочитают «непривлекательных», но безопасных партнеров
