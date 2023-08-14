Zivert, Агутин, Ленинград: Названы главные музыканты полугодия
Российская музыкальная индустрия просела на треть на фоне отъездов и «запрета» артистов, молодежь сможет заменить их за два года, а пока в топе популярности старые звезды.
Zivert, "Руки Вверх", Агутин, "Звери", "Ленинград" на своих концертах в России собирают полные стадионы. Эксперты музыкальной индустрии, подводя вместе с НСН итоги первого полугодия 2023 года, назвали имена самых популярных артистов и оценили потери от отъезда из страны известных музыкантов.
МТС: МОЛОДЕЖЬ И БОЛЬШИЕ ШОУ
Директор по стратегии «МТС Энтертейнмент» Владимир Агеев сказал НСН, что потери рынка от отсутствия уехавших артистов составили 30%, но топы остались прежними.
«По нашим оценкам, общие потери рынка от уехавших и "запрещенных" артистов составляют 30% рынка в деньгах. Это открыло возможности для совсем новых и молодых артистов, и какая-то часть из них стала собирать большие площадки, чем раньше. Но, если говорить о топ-концертах, то в лидерах по-прежнему старые, это давно себя зарекомендовавшие имена: "Руки Вверх", Агутин, "Звери", "Ленинград". Именно они собирают стадионы. Также мы видим рост хоть и не новых, но "более свежих" имен, которые тоже собирают солдауты на крупных площадках. В их числе Zivert, Анна Asti и Xolidayboy», - отметил Агеев.
По его словам, в плане организации концертов МТС Live ориентируется на крупные шоу и планирует развитие в городах-миллионниках.
«Если говорить именно о концертах, мы концентрируемся на крупных шоу. В прошлом году сделали лучшее шоу страны для Zivert. В этом году планируем премьеру большого шоу Анны Asti. Акцент делаем на города, в которых мы представлены площадками. Если говорить о площадках, то сейчас наша федеральная сеть состоит из 5 городов (МТС Live Холл в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске и Воронеже). Долгосрочно мы планируем управлять концертной площадкой в каждом городе-миллионике. В некоторых из них возможны даже несколько площадок. Именно на эти города мы и будем делать акцент в концертах», - сообщил директор по стратегии «МТС Энтертейнмент».
«ЯНДЕКС»: ПАНКИ И АГУТИН
Со своей стороны, директор по контенту и развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили сообщил НСН, что на концерты приходится 30% проданных билетов, при этом продажи по сравнению с прошлым годом выросли на 75%.
«Из стадионных артистов в Москве в топе Баста, Леонид Агутин, «Руки Вверх», Macan, HammAli & Navai. В главные события столицы первого полугодия также вошла выставка «Панк-культура. Король и Шут», которую с момента открытия посетили 110 иыс. гостей. На сервисе массово приобретают билеты на самые разные развлечения: на концерты приходится 30% проданных билетов, на театральные постановки — 17%, выставки — 5,6%, стендапы — 4,8%. Мы продолжим устанавливать крепкие партнерские отношения с индустрией, поскольку заинтересованы в развитии всех сегментов развлечений, в том числе и продолжении собственных мероприятий. Например, уже осенью "Яндекс Афиша" представит экспозицию «Панк-культура. Король и Шут» в Санкт-Петербурге. Мы также делаем большую ставку на регионы и продолжаем укреплять там лидерские позиции», - отметил Мазавришвили.
«КАССИР.РУ»: ОТ ЧАЙФА ДО ЛЕНИНГРАДА
Коммерческий директор Группы компаний «Кассир.ру» Екатерина Каменева подтвердила НСН, что «Ленинград» и Zivert входят в число топ-исполнителей в России, указав при этом и на лидеров по сборам в рок-музыке.
«В нашей сети мы выделяем следующий ТОП исполнителей со стабильно хорошим продолжительным спросом. Это «Руки Вверх», «Ленинград», «Баста», Zivert и Леонид Агутин. На рок-музыкантов спрос по-прежнему высокий. Как всегда востребованы группы «Чайф», «Ария», КняZz, «Кипелов», «Чиж&Co», Вячеслав Бутусов, Найк Борзов и Евгений Маргулис. Среди кавер-групп популярны Simple Music Ensemble и Radio Tapok, в этой категории много групп, выступающих с симфоническими оркестрами», - отметила Каменева.
По оценке «Кассир.ру», доля концертов в целом составила более 50% от общих продаж, а доля рок-концертов порядка 15-18%.
ЗУБИЦКИЙ: «ИНДУСТРИЯ ПОТЕРЯЛА»
Генеральный директор компании «Русский Шоу Центр» Владимир Зубицкий назвал НСН свой топ артистов, высказав мнение, что индустрии может понадобится два года, чтобы заменить уехавших из страны музыкантов.
«На сегодняшний день в топе "собирающих" артистов Леонид Агутин, Диана Арбенина с "Ночными снайперами", Дима Билан, Полина Гагарина и недавно появившийся Shaman. Очень много достаточно популярных артистов и музыкантов уехало или не работает в России. Когда происходит такая ситуация, появляются новые артисты, но пока их много не появилось. Поэтому на сегодняшний день индустрия потеряла. Какое-то время нужно на восстановление. Думаю, через год-два уехавших заменят новые молодые артисты. При этом те, кто уехал, в ближайшее время не вернутся, они уехали надолго», - отметил Зубицкий.
КОННОВ: «МЯСО» И ИНСТАСАМКА
При этом исполнительный директор Ассоциации музыкальной индустрии, исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов указал НСН на интересные тенденции в стриминговых сервисах.
«Стриминг и артист – это с одной стороны сочетаемые вещи, а с другой – в стриминге люди слушают конкретные песни. Очень часто возникает ситуация, когда у артиста есть большой трек, он может быть известен, люди понимают, кто это, но "подзависают" при вопросе, какая у этого артиста вторая или третья песня. Я сейчас говорю про завсегдатая чартов Инстасамку. Если говорить об артистах, самым большим артистом первого полугодия была группа "Король и шут", благодаря сериалу на "Кинопоиске". Более того, благодаря этому сериалу, количество поклонников этой группы существенно возросло и среди тех, кому только-только исполнилось 20, и среди тех, кому сейчас за 40 и кто неожиданно пропустил "Ели мясо мужики" 20 лет назад. Самым популярным лицом, которое рекламировало в Москве VK Fest, была Анна Asti. Это классическая, прекрасная, замечательная поп-музыка», - отметил Коннов.
По его словам, звезды поп-музыки и рэперы сегодня зарабатывают больше рокеров, при этом часто происходит «смешение жанров»/
«Каких-то существенных изменений в жанровых предпочтениях мы не наблюдаем, исходя из того, артисты каких жанров зарабатывают больше. В топе популярности сейчас поп и рэп. При этом артист сам определяет свой жанр, иногда вы видите слово рок, а на самом деле слушаете рэп, или когда вы слушаете рэп, а на самом деле – поп-музыку. Мы можем очень обидеть малолетнего рэпера, сказав, что на самом деле он делает поп-музыку, или очень красивую вокалистку с рассказом о том, что на самом деле она не умеет петь и просто жалкая чтица тупых текстов. Она считает, что это поп-музыка, но по всем внешним признакам это рэп», - заключил собеседник НСН.
Заслуженный артист РФ, сопредседатель жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Денис Майданов ранее объявил в пресс-центре НСН о создании продюсерского центра «Молодые Ветра». По его словам, за время проведения конкурса он превратился целую экосистему, а количество интересных молодых музыкантов превзошло ожидания организаторов.
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