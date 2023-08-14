Zivert, Агутин, Ленинград: Названы главные музыканты полугодия

Директор по стратегии «МТС Энтертейнмент» Владимир Агеев сказал НСН, что потери рынка от отсутствия уехавших артистов составили 30%, но топы остались прежними.

«По нашим оценкам, общие потери рынка от уехавших и "запрещенных" артистов составляют 30% рынка в деньгах. Это открыло возможности для совсем новых и молодых артистов, и какая-то часть из них стала собирать большие площадки, чем раньше. Но, если говорить о топ-концертах, то в лидерах по-прежнему старые, это давно себя зарекомендовавшие имена: "Руки Вверх", Агутин, "Звери", "Ленинград". Именно они собирают стадионы. Также мы видим рост хоть и не новых, но "более свежих" имен, которые тоже собирают солдауты на крупных площадках. В их числе Zivert, Анна Asti и Xolidayboy», - отметил Агеев.

По его словам, в плане организации концертов МТС Live ориентируется на крупные шоу и планирует развитие в городах-миллионниках.

«Если говорить именно о концертах, мы концентрируемся на крупных шоу. В прошлом году сделали лучшее шоу страны для Zivert. В этом году планируем премьеру большого шоу Анны Asti. Акцент делаем на города, в которых мы представлены площадками. Если говорить о площадках, то сейчас наша федеральная сеть состоит из 5 городов (МТС Live Холл в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске и Воронеже). Долгосрочно мы планируем управлять концертной площадкой в каждом городе-миллионике. В некоторых из них возможны даже несколько площадок. Именно на эти города мы и будем делать акцент в концертах», - сообщил директор по стратегии «МТС Энтертейнмент».

«ЯНДЕКС»: ПАНКИ И АГУТИН

Со своей стороны, директор по контенту и развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили сообщил НСН, что на концерты приходится 30% проданных билетов, при этом продажи по сравнению с прошлым годом выросли на 75%.

«Из стадионных артистов в Москве в топе Баста, Леонид Агутин, «Руки Вверх», Macan, HammAli & Navai. В главные события столицы первого полугодия также вошла выставка «Панк-культура. Король и Шут», которую с момента открытия посетили 110 иыс. гостей. На сервисе массово приобретают билеты на самые разные развлечения: на концерты приходится 30% проданных билетов, на театральные постановки — 17%, выставки — 5,6%, стендапы — 4,8%. Мы продолжим устанавливать крепкие партнерские отношения с индустрией, поскольку заинтересованы в развитии всех сегментов развлечений, в том числе и продолжении собственных мероприятий. Например, уже осенью "Яндекс Афиша" представит экспозицию «Панк-культура. Король и Шут» в Санкт-Петербурге. Мы также делаем большую ставку на регионы и продолжаем укреплять там лидерские позиции», - отметил Мазавришвили.

«КАССИР.РУ»: ОТ ЧАЙФА ДО ЛЕНИНГРАДА

Коммерческий директор Группы компаний «Кассир.ру» Екатерина Каменева подтвердила НСН, что «Ленинград» и Zivert входят в число топ-исполнителей в России, указав при этом и на лидеров по сборам в рок-музыке.

«В нашей сети мы выделяем следующий ТОП исполнителей со стабильно хорошим продолжительным спросом. Это «Руки Вверх», «Ленинград», «Баста», Zivert и Леонид Агутин. На рок-музыкантов спрос по-прежнему высокий. Как всегда востребованы группы «Чайф», «Ария», КняZz, «Кипелов», «Чиж&Co», Вячеслав Бутусов, Найк Борзов и Евгений Маргулис. Среди кавер-групп популярны Simple Music Ensemble и Radio Tapok, в этой категории много групп, выступающих с симфоническими оркестрами», - отметила Каменева.

По оценке «Кассир.ру», доля концертов в целом составила более 50% от общих продаж, а доля рок-концертов порядка 15-18%.