СМИ: Жители Петербурга пожаловались на таинственный запах

В нескольких районах Санкт-Петербурга зафиксировали едкий запах, сообщает в Telegram-канале RT.

Жители жалуются на запах хлорки или «горелой проводки» в воздухе в Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Фрунзенском районах.

Диспетчер экологической службы объяснила это метеорологическими условиями. По ее словам, из-за отсутствия ветра в воздухе скапливаются продукты жизнедеятельности города. Запах может сохраняться в течение двух дней.

Ранее некоторые штаты США окутаны «таинственным» туманом. По словам одного из жителей Флориды, он почувствовал себя плохо после того, как провел на улице в тумане 10 минут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

