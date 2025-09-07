В результате взрыва в Хабаровском крае погибли три человека
7 сентября 202505:01
На шахте золотодобывающего предприятия в Хабаровском крае произошел взрыв, сообщает Следственный комитет региона.
В результате погибли трое рабочих. Трагедия произошла в поселке Многовершинный во время перевозки взрывчатого вещества по шахте.
По данному факту заведено уголовное дело. Следователи выясняют причины и обстоятельства взрыва.
Ранее один человек погиб при обрушении шахты в Ростовской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
