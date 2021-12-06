Легостаев призвал Шульман не обижаться на Оксимирона

«Я не вижу ничего такого, что могло бы кого-то оскорбить. Речь идет об известных людях, которые занимаются определенной общественной деятельностью. Все их знаю, поэтому нет ничего сверхъестественного в том, что на эту деятельность прилетает вот такой творческий ответ», - считает он.

Легостаев добавил, что к песням не нужно относиться настолько серьезно, чтобы видеть в них серьезную угрозу для себя, для своей репутации.

«Это музыка, и ничего кроме музыки. Да, наверно, есть какой-то социальный контекст, но сам факт того, что вы вдохновили какого-то творческого человека на то, чтобы как-то прокомментировать вашу деятельность, должен вас согревать или наталкивать на мысль о том, правильно ли вы что-то делаете», - заключил он.

Неделей ранее Легостаев в интервью "Радиоточке НСН" говорил, что СК уже готов проверить грядущий альбом Оксимирона. После того, как его предсказание сбылось, он поспешил сказать, что песни рэпера не нуждаются в проверке.

