Зверев обошел Надаля по числу побед на турнирах ATP 500

Третья ракетка мира Александр Зверев , имеющий гражданство Германии, установил историческое достижение на турнирах серии ATP 500, обыграв соотечественника Янника Ханфманна во втором круге соревнований в немецком Галле. Поединок на травяных кортах завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу 29-летнего спортсмена.

Этот успех стал для немца 122-й победой на «пятисотниках» с момента учреждения этих турниров в 2009 году, сообщает РБК. Таким образом, Зверев превзошел достижение испанца Рафаэля Надаля, на счету которого 121 победа, и единолично возглавил список самых успешных теннисистов в истории турниров данной серии.