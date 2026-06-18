Зверев обошел Надаля по числу побед на турнирах ATP 500

Третья ракетка мира Александр Зверев , имеющий гражданство Германии, установил историческое достижение на турнирах серии ATP 500, обыграв соотечественника Янника Ханфманна во втором круге соревнований в немецком Галле. Поединок на травяных кортах завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу 29-летнего спортсмена.

Этот успех стал для немца 122-й победой на «пятисотниках» с момента учреждения этих турниров в 2009 году, сообщает РБК. Таким образом, Зверев превзошел достижение испанца Рафаэля Надаля, на счету которого 121 победа, и единолично возглавил список самых успешных теннисистов в истории турниров данной серии.

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Также спортсмен одержал 37-ю победу в текущем сезоне. По этому показателю он делит первое место с лидером рейтинга ATP Янником Синнером.

В четвертьфинале соревнований в Галле Зверев встретится с победителем противостояния между бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном и итальянцем Маттиа Беллуччи.

Между тем американские теннисистки Серена и Винус Уильямс выступят на Уимблдоне-2026, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA / JAMES ROSS
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