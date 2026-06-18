Зверев обошел Надаля по числу побед на турнирах ATP 500
Третья ракетка мира Александр Зверев , имеющий гражданство Германии, установил историческое достижение на турнирах серии ATP 500, обыграв соотечественника Янника Ханфманна во втором круге соревнований в немецком Галле. Поединок на травяных кортах завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу 29-летнего спортсмена.
Этот успех стал для немца 122-й победой на «пятисотниках» с момента учреждения этих турниров в 2009 году, сообщает РБК. Таким образом, Зверев превзошел достижение испанца Рафаэля Надаля, на счету которого 121 победа, и единолично возглавил список самых успешных теннисистов в истории турниров данной серии.
Также спортсмен одержал 37-ю победу в текущем сезоне. По этому показателю он делит первое место с лидером рейтинга ATP Янником Синнером.
В четвертьфинале соревнований в Галле Зверев встретится с победителем противостояния между бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном и итальянцем Маттиа Беллуччи.
Между тем американские теннисистки Серена и Винус Уильямс выступят на Уимблдоне-2026, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Совбез Белоруссии раскрыл реакцию Лукашенко на удар по детскому автобусу
- Зверев обошел Надаля по числу побед на турнирах ATP 500
- Она не Блиновская: Как блогер Митрошина отделалась «условкой» за «отмывание» миллионов
- Файзуллин назвал размер максимальной ставки по семейной ипотеке
- Вице-президент США Вэнс оценил уровень интеллекта Трампа
- «Утратил влиятельность?»: Почему тяжеловес бизнеса Илья Трабер оказался в СИЗО
- Нетаньяху отказался выводить войска из Южного Ливана
- Великобритания до конца года поставит Украине 150 тысяч беспилотников
- СМИ: Во Франции атаковали завод производителя дронов для Украины
- Захарова предупредила о решительном ответе на агрессию НАТО в адрес РФ