Великобритания до конца года поставит Украине 150 тысяч беспилотников

В ведомстве указали, что данные поставки предусмотрены пакетом поддержки на сумму 750 млн фунтов стерлингов, в который также входят более 350 зенитных ракет и радаров - их также поставят в текущем году.

«Премьер-министр в последние недели поручил усилить поддержку Украины по всем направлениям, от военной техники до энергетической поддержки», - отметили в министерстве.

Ранее французские СМИ сообщили о нападении на завод компании Delair, которая производит беспилотники для Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

