Великобритания до конца года поставит Украине 150 тысяч беспилотников
Лондон до конца текущего года передаст поставит Киеву 150 тысяч беспилотников. Об этом со ссылкой на британское Минобороны сообщает RT.
В ведомстве указали, что данные поставки предусмотрены пакетом поддержки на сумму 750 млн фунтов стерлингов, в который также входят более 350 зенитных ракет и радаров - их также поставят в текущем году.
«Премьер-министр в последние недели поручил усилить поддержку Украины по всем направлениям, от военной техники до энергетической поддержки», - отметили в министерстве.
Ранее французские СМИ сообщили о нападении на завод компании Delair, которая производит беспилотники для Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Она не Блиновская: Как блогер Митрошина отделалась «условкой» за отмывание миллионов
- Файзуллин назвал размер максимальной ставки по семейной ипотеке
- Вице-президент США Вэнс оценил уровень интеллекта Трампа
- «Утратил влиятельность?»: Почему тяжеловес бизнеса Илья Трабер оказался в СИЗО
- Нетаньяху отказался выводить войска из Южного Ливана
- Великобритания до конца года поставит Украине 150 тысяч беспилотников
- СМИ: Во Франции атаковали завод производителя дронов для Украины
- Захарова предупредила о решительном ответе на агрессию НАТО в адрес РФ
- Шнейдеров объяснил, как хоррор «Обсессия» навязал конкуренцию Спилбергу
- СМИ: Съемки сериала с Михаилом Ефремовым перенесли