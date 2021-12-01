Легостаев: СК уже готов проверить грядущий альбом Оксимирона
Следственному комитету пока нечего проверять у Оксимирона, но сегодня должен выйти альбом, предупредил НСН музыкальный критик Илья Легостаев.
Государство закручивает гайки и явно намеревается строже контролировать музыкальную «песочницу», подтвердил журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее рэпер Моргенштерн уехал из России в Дубаи, а исполнитель Элджей (Алексей Узенюк) был замечен в миграционном центре Кипра. Он покинул страну после обвинения в пропаганде наркотиков.
«Я слышал, что рэпер OG Buda тоже подвергся каким-то проверкам, и пару его треков хотят всячески исследовать. Не знаю, закончится ли это скоропостижным бегством из страны, но это говорит только о том, что государство начинает достаточно настырно вмешиваться в музыкальную повестку. Если раньше весь наш музыкальный бизнес походил на такую песочницу, где детишки вроде как под надзором, но сами по себе, то сейчас эта эпоха заканчивается и начинается время серьезной цензуры, когда большие дяди хотят проверять всё, что считают неблагонадежным. Самое ужасное, что сложно спрогнозировать стиль их проверки, и чем вообще всё это закончится, и кто вдруг окажется неблагонадежным», - поделился опасениями музыкальный критик.
Легостаев предположил, что интернет-ресурсы могут стать похожими на телевидение по уровню ограничений.
«Если люди на YouTube сейчас чувствуют себя совершенно свободными и в безопасности, то времена эти заканчиваются. Не знаю, насколько там будет распространена такая жесткая цензура, какая сейчас существует в таких официальных массмедиа, особенно на телевидении, но всё возможно. Инстасамка уже в некоторой опасности, потому что ее тоже проверяют. У Оксимирона пока что нечего проверять, хотя вроде сегодня у него должен выйти альбом новый. У рэпера Face некоторые концерты отменяли, хотя я не исключаю, что это была шумная кампания, чтобы добиться популярности. Очень часто так бывает, что чем больше слухов об отмене концертов, тем больше потом этих концертов случается. Но ему тоже приходилось несладко, о чем он несколько раз говорил. Так что под ударом могут оказаться абсолютно все», - заключил журналист.
Ранее историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что хотел бы отправить всех рэперов страны куда-нибудь в Африку.
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